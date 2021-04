NYC: May Day UNION SQUARE: March with Amazon Workers!

May Day 1º de mayo

Unionize Amazon & Organize All Workers

Abolish ICE & Stop Police Terror

Immediate Asylum for all Migrants

Across the world, workers are organizing and rising up against racism, misogyny and all forms of oppression. From the recent union drive at Amazon in Alabama, and organizing at Amazon facilities worldwide, to uprisings against racist police and ICE terror, working and oppressed people are fighting back. We need health care, union jobs & education, not killer cops & wars!

May Day Union Square 2021 supports laundry workers forming unions, and excluded and incarcerated workers fighting for COVID relief. We demand Biden pass the PRO Act by executive order. We demand an end to U.S. wars, colonialism, and imperialism, from Afghanistan to Puerto Rico to Haiti. The 24 hour work day for home care workers must be abolished. We demand work places free from discrimination against LGBTQ+ people and people with disabilities.

Now more than ever we must organize the unorganized. As police continue to kill Black, Brown and Indigenous people with impunity, the working class must organize and fight back to end police terror, and the rising tide of anti-Asian violence.

These struggles, like all workers struggles are connected by a common cause: capitalism. Join us May Day, International Workers Day in solidarity with working and oppressed people near and far fighting to build a better world.

MayDayUSQ2021@gmail.com

Sindicalizemos a Amazon y Organizemos Todos les Trabajadores/as

Abolicion de ICE & y Alto al Terror Policial

Asilo para Todos les Migrantes AHORA

En todo el mundo, les trabajadores/as se están organizando y levantando contra el racismo, la misoginia y todas las formas de opresión. Desde la reciente campaña sindical de Amazon en Alabama, y la organización en instalaciones de Amazon en todo el mundo, hasta levantamientos contra la policía racista y el terror de ICE, la gente trabajadora y oprimida está luchando. ¡Necesitamos atención médica, trabajos sindicales y educación, no policías asesinos y guerras!

El 1º de Mayo Union Square 2021 apoya a las trabajadoras de lavandería que quieren sindicalizarse, y a lxs trabajadores/as excluidos y encarcelados que luchan por el alivio de COVID. Exigimos a Biden que apruebe la Ley PRO por orden ejecutiva. Exigimos el fin de las guerras estadounidenses, el colonialismo y el imperialismo, desde Afganistán hasta Puerto Rico y Haití. La jornada laboral de 24 horas para les trabajadores/as de cuidado en el hogar debe ser abolida. Exigimos lugares de trabajo libres de discriminación contra las personas LGBTQ y las personas con discapacidades.

Ahora más que nunca debemos organizarnos. Mientras que la policía sigue matando a las personas Negras, morenos e indígenas impunemente, la clase trabajadora debe organizarse y luchar para poner fin al terror policial y a la creciente ola de violencia anti-asiática.

Estas luchas, como todas las luchas obreras, están conectadas por una causa común: el capitalismo. Únase a nosotros el Primero de Mayo, Día Internacional de les Trabajadores/as en solidaridad con las personas trabajadoras y oprimidas cercanas y lejanas que luchan por construir un mundo mejor.

MayDayUSQ2021@gmail.com