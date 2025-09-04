Sat. Sept 6 Hands Off Venezuela! NYC RALLY Simon Bolivar Statue at 1pm/ ¡FUERA LOS EE.UU. DE VENEZUELA Y AMÉRICA LATINA!
U.S. HANDS OFF VENEZUELA & LATIN AMERICA!
RALLY TO RESIST US IMPERIALISM & DEFEND VENEZUELAN SOVEREIGNTY!
U.S. WARSHIPS OUT OF THE CARIBBEAN!
WHEN: Saturday, September 6 – 1:00pm
WHERE: Simón Bolívar Statue – 59th St & 6th Ave, NYC
BRING: Drums, flags, signs.
The United States has fabricated LIES about Venezuela’s government and drug trafficking to justify deploying 8 warships, 1,200 missiles, and a nuclear submarine near its coast. This is not about “democracy” or “drugs”—it is economic and military warfare to seize Venezuela’s oil, gold, and gas reserves, exploit its people, and enforce colonial domination under the Monroe Doctrine.
The truth:
NO DICTATORSHIP: Venezuela’s government operates under democratic structures, defeating U.S.-backed coups, sanctions, and diplomatic blockades for over a decade. The demonization of Maduro is a colonial tactic to justify regime change, not a reflection of reality.
NO DRUG CARTELS: Over 80% of U.S.-bound drugs transit the Pacific Ocean, not Venezuela (per UN data). The “Cartel of the Suns” is a U.S.-invented myth akin to Iraq’s nonexistent WMDs, while Tren de Aragua is a local prison gang, not a state-sponsored threat.
RESOURCE THEFT: The U.S. seeks to plunder Venezuela’s vast resources, including the world’s largest oil reserves, to enrich its capitalist elites in Miami and Washington.
Venezuelans are mobilizing 4.5 million citizen militias to defend their homeland. Join us to demand:
NO U.S. WAR OR SANCTIONS!
END THE BLOCKADE & RECOGNIZE VENEZUELA’S SOVEREIGNTY!
PROSECUTE TRUMP & RUBIO FOR WAR CRIMES!
U.S. imperialism threatens all nations that dare to prioritize people over profits. Solidarity with Cuba, Nicaragua, Mexico, Iran, BRICS nations, and all peoples resisting exploitation!
—//—//—//
¡FUERA LOS EE.UU. DE VENEZUELA Y AMÉRICA LATINA!
MITIN PARA RESISTIR EL IMPERIALISMO Y DEFENDER LA SOBERANÍA VENEZOLANA
¡FUERA LOS BUQUES DE GUERRA DE EE.UU. DEL CARIBE!
CUÁNDO: Sábado 6 de septiembre – 1:00 p.m.
DÓNDE: Estatua de Simón Bolívar – Calle 59 y 6ta Avenida, NYC
TRAER: Tambores, banderas, carteles.
Estados Unidos ha fabricado MENTIRAS sobre el gobierno venezolano y el narcotráfico para justificar el despliegue de 8 buques de guerra, 1,200 misiles y un submarino nuclear cerca de sus costas. Esto no se trata de “democracia” ni de “drogas”—es una guerra económica y militar para apoderarse del petróleo, oro y gas de Venezuela, explotar a su pueblo e imponer el dominio colonial bajo la Doctrina Monroe.
La verdad:
NINGUNA DICTADURA: El gobierno venezolano opera bajo estructuras democráticas, derrotando golpes de Estado respaldados por EE.UU., sanciones y bloqueos diplomáticos durante más de una década. La demonización de Maduro es una táctica colonial para justificar el cambio de régimen, no un reflejo de la realidad.
NARCOTRÁFICO INVENTADO: Más del 80% de las drogas que llegan a EE.UU. transitan por el Océano Pacífico, no por Venezuela (según datos de la ONU). El “Cartel de los Soles” es un mito creado por EE.UU., similar a las inexistentes armas de destrucción masiva en Irak, mientras que el Tren de Aragua es una pandilla carcelaria local, no una amenaza respaldada por el Estado.
ROBO DE RECURSOS: EE.UU. busca saquear los vastos recursos de Venezuela, incluidas las reservas petroleras más grandes del mundo, para enriquecer a sus élites capitalistas en Miami y Washington.
Los venezolanos movilizan 4.5 millones de milicias ciudadanas para defender su patria. Únase para exigir:
¡NO A LA GUERRA NI A LAS SANCIONES DE EE.UU.!
¡FIN AL BLOQUEO Y RECONOCIMIENTO DE LA SOBERANÍA VENEZOLANA!
¡PROCESAR A TRUMP Y RUBIO POR CRÍMENES DE GUERRA!
El imperialismo estadounidense amenaza a todas las naciones que se atreven a priorizar al pueblo sobre las ganancias. ¡Solidaridad con Cuba, Nicaragua, México, Irán, los países BRICS y todos los pueblos que resisten la explotación!
